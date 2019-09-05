ذكر موقع "ديبكا" الإسرائيلي أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعث لرئيس لبنان ميشال عون، رسالة لتفكيك مصنع الصواريخ الدقيقة رقم 2 فورا، أو ستقوم إسرائيل بمهاجمته بدعم أمريكي.

وقال الموقع إن الرسالة سلمت إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، ولم يتم نقلها بالوسائل الدبلوماسية العادية للسفارة الأمريكية في بيروت، بل أرسلت مباشرة إلى الوزير باسيل، وطُلب منه إيصال محتواها إلى حسن نصر الله، أمين عام "حزب الله".

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وأورد الموقع أن إعلان الجيش الإسرائيلي، في 3 سبتمبر الحالي، بشأن مصنع الصواريخ الدقيقة لإيران و"حزب الله" في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني، كان مجرد مثال واحد فقط على حجم المعلومات التي لدى المخابرات الإسرائيلية حول إنتاج صواريخ إيرانية دقيقة في لبنان.

وحول محتوى رسالة بومبيو، قال الموقع إن الوزير الأمريكي أوضح أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية مؤكدة عن المصنع الثاني لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والذي أنشأته إيران و"حزب الله" في لبنان، وأن معظم الجهود لتصنيع مثل هذه الصواريخ تتم به، بينما يهدف المصنع الموجود في نبي شيت إلى تضليل إسرائيل.





المصدر: ديبكا