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مقتدى الصدر ينعي الحكومة العراقية ويهدد بإعلان براءته منها

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر ينعي الحكومة العراقية ويهدد بإعلان براءته منها
Reuters ALAA AL-MARJANI
مقتدى الصدر - أرشيف
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أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ما أسماه "إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" وضمنها بهاشتاغ (الوداع يا موطني): "يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية، كما يُعد تحولا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشغب".

وأضاف: "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة فإني أعلن براءتي منها". وذيل تغريدته بهاشتاغ (سلاما موطني) ووصف نفسه بـ "المُعزي والمُعزّى".

المصدر: RT

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