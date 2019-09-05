مقتدى الصدر ينعي الحكومة العراقية ويهدد بإعلان براءته منها
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ما أسماه "إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" وضمنها بهاشتاغ (الوداع يا موطني): "يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية، كما يُعد تحولا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشغب".
#الوداع_يا_موطني— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) 5 сентября 2019 г.
يُعَد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية..
ويُعَد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون الى: #دولة_الشَغَبِ
واذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها الصارمة..
فاني اعلن برائتي منها..#سلاما_موطني..
المُعزي والمعزّى
مقتدى الصدر
وأضاف: "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة فإني أعلن براءتي منها". وذيل تغريدته بهاشتاغ (سلاما موطني) ووصف نفسه بـ "المُعزي والمُعزّى".
المصدر: RT