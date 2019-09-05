بوغدانوف يبحث مع مبعوث الحريري الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اللبناني، جورج شعبان، حسبما أوردت وزارة الخارجية الروسية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الجانبين ناقشا الأوضاع الراهنة في لبنان، بما في ذلك الوضع على حدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تمت الإشارة "إلى أهمية منع تكرار حوادث تصعيد التوتر كالذي وقع أواخر الأسبوع الماضي".

وتابع البيان أن الجانب الروسي أكد موقفه الثابت الداعم لجهود القوات المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، والالتزام الدقيق ببنود قرار 1701 لمجلس الأمن الدولي، واحترام وحدة الجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيها وسيادتها.

وفي 1 سبتمبر، أطلق "حزب الله" اللبناني عددا من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل (قال إنها تأتي ردا على استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين إسرائيليتين)، وقصف الجيش الإسرائيلي المناطق الحدودية للبنان، مطلقا نحو 100 قذيفة باتجاهها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد صواريخ "حزب الله" أصاب عربة عسكرية، فيما سقط صاروخ آخر على مركز عسكري إسرائيلي بالقرب من الحدود، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين المتواجدين هناك.

من جانبها، أشارت صحيفة "الحياة" اللبنانية إلى أن زيارة شعبان إلى موسكو جاءت في سياق اتصالات خارجية يجريها رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، حول الوضع في لبنان مع دول رئيسة وفاعلة، لا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لشرح التطورات فيه لدوائر قرار تلك الدول.

وبحسب الصحيفة، فلا تستبعد مصادر مواكبة لهذه الاتصالات أن يقوم الحريري بزيارات لبعض "عواصم القرار"، منها موسكو، في مرحلة لاحقة، نظرا إلى أن المنطقة تشهد أحداثا متسارعة يتأثر بها لبنان.

المصدر: إنترفاكس + الحياة