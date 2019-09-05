أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يستبعد عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، معتبرا أن سيد البيت الأبيض سيكون صارما وعاقلا.

وقال نتنياهو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس خلال زيارته إلى لندن: "الوقت الآن مناسب لممارسة الضغوط، لكن هل يعني ذلك أنه من غير الممكن القيام بذلك بعد شهر أو شهرين من الضغط؟ لا أستبعد ذلك، أنا بالتأكيد لا أقرر مع من يلتقي رئيس الولايات المتحدة ومتى يفعل ذلك".

وأضاف نتنياهو: "لا أعرف متى قد يتم مثل هذا اللقاء، لكن في حال عقده سيكون ترامب حاسما وعاقلا أكثر ممن كانت عليه الولايات المتحدة سابقا".

وتابع: "سيعتمد خلال اللقاء على ما اتفقنا عليه، أي أن تلك الصفقة كانت هائلة وأنها لن تتعامل مع القضايا المحورية".

كما شدد على أن إيران لم تستجب حتى الآن للمطالب الـ 12، التي طرحها عليها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مشيرا إلى أنها تمثل أيضا شروطا نقلتها إسرائيل.

المصدر: وكالات