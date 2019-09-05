قال النائب العراقي عن تيار الحكمة المعارض سالم الطفيلي، اليوم الخميس، إن صادرات اقليم كردستان العراق من النفط يطغى عليها تعتيم إعلامي وغياب للشفافية.

وأضاف الطفيلي في بيان صحفي إن "مجلس النواب لن يصادق على ميزانية 2020 ما دامت الأرقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بين حجم التصدير النفطي للإقليم، وبين ما سددته الحكومة من ميزانية 2019 للإقليم، رغم عدم تسلمها للواردات المصدرة".

ودعا الحكومة العراقية وإقليم كردستان إلى "المصارحة وكشف الحقائق حول كمية ما يصدره الإقليم من النفط، وكم سددت الحكومة العراقية من ميزانية الإقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية".

وتساءل الطفيلي عن "سبب التعتيم الإعلامي وغياب الشفافية في الكشف عن الكميات التي يصدرها الإقليم وكم سددت الحكومة من موازنة الإقليم لعام 2019".

وأشار إلى أن "موازنة 2020 ستشهد ولادة جد عسيرة وخلافات كبيرة، نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والإقليم، وسيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة اتجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الإقليم".



المصدر: RT