البرهان يتعهد بابتعاد الجيش السوداني عن السياسة

تعهد رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأن القوات المسلحة للبلاد ستبتعد عن السياسية وستركز على تطوير قدراتها العسكرية.

وقال البرهان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال حفل بمناسبة تخريج الدفعة 63 كلية حربية، والدفعة 17 كلية علوم الطيران، والدفعة 19 كلية الدراسات البحرية، في استاد الكلية الحربية السودانية، قال إن "القوات المسلحة جنبت البلاد الفتن في الفترة الماضية، وستمضي بصمود وإجلال، وستبقى على عهدها مع الشعب السوداني".

وأضاف أن "القوات المسلحة ستشهد في الفترة المقبلة تطويرا مهنيا، وسيتم النأي بها عن الاستقطاب والعمل السياسي" حفاظا على قوميتها، وللتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات منتسبيها والشعب السوداني.

وأوضح البرهان، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية: "نستقبل عهدا جديدا فيه بشرات وآمال عريضة، ستعمل فيه القوات المسلحة على تعزيز قدراتها والمزيد من التميز المهني".

وبعد مفاوضات صعبة استمرت نحو 4 أشهر، توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تعتبر قائدا للحركة الاحتجاجية في البلاد، يوم 3 أغسطس، إلى اتفاق نهائي حول المرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي تم عزله يوم 11 أبريل الماضي من قبل الجيش، على خلفية مظاهرات واسعة عمت أنحاء البلاد كلها وسط أزمة اقتصادية متواصلة.

وأدت 11 شخصية عسكرية ومدنية بالخرطوم اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويترأسه عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فيما تولى عبد الله حمدوك منصب رئيس الحكومة السودانية، في هذه الفترة التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.

المصدر: وسائل إعلام سودانية + وكالات