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أسماء الأسد تزور وحدة تركيب الأطراف في طرطوس

أخبار العالم العربي

أسماء الأسد تزور وحدة تركيب الأطراف في طرطوس
Reuters OMAR SANADIKI
عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد - أرشيف
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قامت عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة إلى وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائي في المشفى العسكري في مدينة طرطوس الساحلية.

وتعتبر وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائي في المشفى العسكري بطرطوس جزءا من منظومة شملت حتى الآن أربع محافظات (دمشق وطرطوس واللاذقية وحماة)، ويعمل برنامج "جريح الوطن" على توسيعها جغرافيا لتشمل باقي المحافظات السورية.

وتتضمن وحدة طرطوس عدة أقسام تقدم للجرحى خدمات طبية وتأهيلية تشمل (أطرافا اصطناعية سفلية وعلوية، وأجهزة خاصة بمرضى الشلل وأحذية طبية).

المصدر: RT

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