الجيش الكويتي ينفي أنباء عن تشكيله لواء جديدا

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، اليوم الخميس، صحة أنباء عن وجود خطط لتشكيل لواء جديد داخله.

وأوضحت رئاسة الأركان أن ما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل عن "وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش، يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم، بغرض الاستعانة به لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة" غير صحيح.

وأكد البيان، الذي نشرته رئاسة الأركان على حسابها في "تويتر"، أن أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة، وأن الالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص، والتأهيل وحاجة تلك الوحدات.

وأضافت رئاسة الأركان أن "ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة الكويت" وتحت راية أمير البلاد القائد الأعلى لقواتها المسلحة.

لمصدر: القبس