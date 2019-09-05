أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما بحبس المغرد "جوكر سياسي" 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بسبب عدم حضوره وتسليم نفسه، وبالتالي سقوط الطعن الذي تقدم به على حكم الاستئناف.

ووجهت النيابة اتهامات للمغرد بأنه في الفترة من 19 مارس 2013 وحتى 30 ديسمبر ‏2014، طعن علنا في مكان عام عن طريق الكتابة عبر حسابه "جوكر سياسي" في "تويتر"، في حقوق أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وسلطته.

إقرأ المزيد

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المدون المذكور "عاب في ذات الأمير وتطاول على مسند الإمارة، بأن سطر العبارات الثابتة بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بأن عاب في ذات صاحب السمو على النحو المبين بالتحقيقات".

المصدر: السياسة الكويتية