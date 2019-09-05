الدفاع الروسية تنفي التقارير حول مقتل عدد من عسكرييها في منطقة إدلب شمال غرب سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية التقارير الإعلامية حول مقتل عدد من عسكرييها قرب بلدة جورين في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الخميس: "لا توجد أي نقاط مراقبة روسية في محيط بلدة جورين بمنطقة إدلب لخفض التصعيد، والمعلومات التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الروسية، والتي زعمت مقتل عسكريين تابعين للقوات المسلحة لروسيا، لا تتطابق مع الحقيقة".

وأضافت الوزارة في بيانها: "نلفت الاهتمام إلى أن مؤلف التقرير سبق أن نشر مرارا معلومات غير مؤكدة كانت مبنية على شائعات".

وفي وقت سابق من الخميس، نشرت إحدى الصحف الروسية تقريرا ادعى أن 3 ضباط من الجيش الروسي قتلوا فيما أصيب اثنان آخران، مساء أمس الأربعاء، بتفجيرين نفذا على يد مسلحين في محيط بلدة جورين في إدلب.

المصدر: RT