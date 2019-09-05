سوريا.. إحباط هجوم كانت تخطط له خلايا "داعش" في دير الزور 

أفادت وكالة أنباء "هاوار" الكردية بأن قوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور الغربي، أفشلت هجوما كان يستهدف مقري ديوان العدالة ومجلس دير الزور المدني ومخفرا في بلدة الكسرة.

وأضافت الوكالة الكردية، اليوم الخميس، أن قوى الأمن الداخلي في الكسرة، داهمت نقطتين في قرية حمّار العلي وبلدة الكسرة، كانت تتحصن بهما خلية لعناصر "داعش"، وألقي القبض عليهم وتمت مصادرة الأسلحة والأجهزة بحوزتهم.



وأشارت إلى أن قوات الأمن وضعت يدها على عبوات ناسفة مجهّزة للتفجير، تصل أوزان البعض منها إلى 70 كغ.

وقالت مصادر من قوى الأمن الداخلي إن التحقيقات لا تزال مستمرة.

المصدر: وكالة أنباء "هاوار"