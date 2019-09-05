أكدت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" في حق مهرب كوكايين نيجيري، اليوم الخميس، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنه "بفضل من الله، تم القبض على المدعو محمد عبد الله محمد آدم (نيجيري الجنسية)، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له. وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا".

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق محمد عبدالله محمد آدم – نيجيري الجنسية - بمحافظة جدة؛ لتهريبه كمية من الكوكائين المخدّر.https://t.co/EFS7hSJjwX#واسpic.twitter.com/OiIBu6qTzl — واس (@spagov) 5 сентября 2019 г.

وأضاف البيان: "وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وكانت وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق أنها حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: "واس"