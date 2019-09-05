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مصر.. رسائل بعد وفاة مرسي تكشف مؤشرات هامة تخص جماعة "الإخوان المسلمين"

أخبار العالم العربي

مصر.. رسائل بعد وفاة مرسي تكشف مؤشرات هامة تخص جماعة
Reuters
الإخوان في السجون
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قال الباحث في الحركات الإسلامية عمرو فاروق، إن رسائل لقيادات وعناصر إخوانية تم تسريبها من داخل السجون، تكشف حجم الخلافات داخل الجماعة سيما القواعد التنظيمية.

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وأشار الباحث في حديث لـRT، إلى أن "الجماعة وشبابها يطرحون حاليا فكرة المصالحة السياسية، في إطار الحل السياسي، دون التطرق إلى المراجعات"، مشيرا إلى أن الجماعة وظفت "الأفكار المتشددة" للتغلغل في المجتمعات و"غطاء للممارسة السياسية"، على حد وصفه.

وأكد فاروق، أن "هناك حالة من التمرد على القيادات الإخوانية تبعها حالة من الانشقاقات المتوالية على مدار الأيام الماضية، بسبب الاتهام التي وجه الشباب للقيادات من أنهم ليسوا على قدر المسؤولية، وأنهم تخلوا عنهم، ويتمسكون بالنهج الثوري المسلح، في الوقت الذي ينادي فيها قطاع عريض من الشباب بفكرة المصالحة مع النظام، والسعي للحصول على قرارات بالعفو الرئاسي" بحسب فاروق.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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