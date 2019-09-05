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المغرب.. توقيف 5 أشخاص ينتمون لـ "خلية داعشية"

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المغرب.. توقيف 5 أشخاص ينتمون لـ
Reuters
عناصر من الشرطة المغربية - أرشيف -
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أكدت وزارة الداخلية المغربية تفكيك "خلية إرهابية موالية لداعش"، اليوم الخميس، وتوقيف 5 متطرفين في عملية نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

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وأفاد بيان الوزارة بأن العملية مكنت من تحييد "خلية تتكون من 5 متطرفين، تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وقد أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء".

ونقل موقع "هسبريس" عن مصدر مطلع قوله، إن أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات أحد فروع "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمغرب.

وأضاف المصدر "تفيد نفس المعطيات بأن زعيم هذه الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات، وإعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية".

المصدر: "هسبريس"

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