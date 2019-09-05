استضافت وزارة السياحة المصرية أحد أكبر الشيفات الصينيين لتدريب الطهاة المصريين على فنون الطعام الصيني، بمننتجع الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

جاء ذلك في ضوء اهتمام الوزارة برفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وكذلك في ضوء الاهتمام العالمي بالثقافة والفنون الصينية وكذلك بالمطبخ الصيني. وقد استقبلت الوزارة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية الشيف "هو جيشيا" Hu Zhixia، أحد أكبر "الشيفات" للمطبخ الصيني، والذي يقوم بالتدريس في أحد أكبر المعاهد الصينية المتخصصة في مجال الطهو، وذلك للاستعانة به لتدريب عدد كبير من الطهاة المصريين بعدد من الفنادق بمدينة الغردقة على فنون الطعام والطبخ الصيني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السفارة الصينية لدى القاهرة، وبالاتفاق مع المستشار الثقافي والسياحي الصيني في القاهرة، شي يوين.

RT

RT

RT

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وبهذا الصدد أقيمت احتفالية على شرف استقبال الشيف الصيني الشهير، صرحت فيها مستشارة وزيرة السياحة لشؤون التدريب، سها بهجت، بأن مدة الدورة التدريبية ستستمر لخمسة أيام كمرحلة أولى في الغردقة، من 1-6 سبتمبر، ثم في عدد من المحافظات السياحية الأخرى مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في ضوء اهتمام الوزارة بتوفير عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع وفقا لاحتياجات سوق العمل، وهو ما يتضمنه برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يرتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاع.

وأضافت المسؤولة أن وجود طهاة مصريين متخصصين في الطهو الصيني سيساعد على تشجيع السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، حيث يعد توافر الأطعمة الصينية من عوامل جذب السائح الصيني الذي يتميز بطبيعة خاصة، وذلك على خلفية اهتمام الوزارة بالسوق الآسيوية، وتوفير احتياجات هذه السوق لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، في إطار خطة الوزراة لفتح أسواق جديدة تمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية.

المصدر: RT