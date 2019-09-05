سلمت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، ثلاثة أطفال نيجريين يتامى إلى حكومة بلادهم.

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وشكر فنر الكعيط نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك تم عقده مع ممثل حكومة نيجيريا موسى حبيب ماريغا اليوم الخميس، دولة نيجيريا لقيامها بواجبها القانوني والإنساني، مجددا دعوته لجميع الدول بضرورة استلام مواطنيها.

من جهته شكر موسى ماريغا المسؤولين في الإدارة الذاتية لمساهمتهم بإتمام عملية التسليم، بالإضافة للقائمين على مخيم الهول وعملهم الشاق لحماية الأطفال وإعادتهم لعوائلهم في نيجيريا.

وأضاف ماريغا أن دولة نيجيريا عانت الكثير بسبب الإرهاب الذي بات في مراحله الأخيرة، مؤكدا دعم بلاده لمطالب الإدارة الذاتية حول إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي "داعش".

وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم توقيع وثيقة التسليم من قبل الطرفين، والتي تؤكد أن الأطفال الذين تم تسليمهم في حالة صحية وجسدية جيدة، ولم يتعرضوا لأي نوع من الضغط المعنوي أو البدني أثناء وجودهم في مناطق الإدارة الذاتية.

المصدر: RT