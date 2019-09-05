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مصادر لـRT: مقتل 6 مسلحين في اشتباك مع قوات الشرطة المصرية في الواحات البحرية

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مصادر لـRT: مقتل 6 مسلحين في اشتباك مع قوات الشرطة المصرية في الواحات البحرية
Reuters
مصر
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قالت مصادر لـRT أن قوات الأمن المصري تمكنت من استهداف وقتل 6 مسلحين خلال اشتباك معهم في منطقة الواحات البحرية.

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وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إنه: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة محاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأشارت الداخلية إلى أنه تمت مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع 6 من العناصر عثر بحوزتهم على (بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وشهدت منطقة الواحات عام 2017، عملية إرهابية عنيفة حصدت أرواح العشرات من الجنود والضباط. 

ووقع العمل الإرهابي آنذاك خلال كمين قتل فيه عدد من العسكريين المصريين، وأصيب آخرون في منطقة الواحات بالجيزة.

وتقع الواحات البحرية في الصحراء الغربية في مصر، وتتبع محافظة الجيزة وتقع على بعد 365 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من الجيزة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر:  RT

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