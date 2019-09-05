بعد غياب 12 عاما.. عودة رحلات الطيران بين مالطا والقاهرة

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta استئناف رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، وذلك بعد توقف دام 12 عاما.

وغادرت أول رحلة إلى القاهرة يوم 1 سبتمبر، ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران المالطية بتشغيل رحلاتها إلى القاهرة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

من جانبها رحبت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، بهذه الخطوة، مؤكدة اهتمام الوزارة بتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة.

وأوضحت الوزيرة أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، معتبرة ذلك مؤشرا على النجاح الذي تحققه السياحة المصرية وعودتها إلى خريطة السياحة العالمية.

وكانت شركة طيران "إيبريا" الإسبانية قد أعلنت أيضا اعتزامها تسيير أربع رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين مدريد والقاهرة بدءا من 2 مارس 2020.

المصدر: RT