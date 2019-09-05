مبعوث واشنطن يتوجه إلى لبنان لمواصلة التوسط في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

أكدت وسائل إعلام لبنانية وعربية أن مبعوث واشنطن للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ديفيد شينكر، سيتوجه إلى لبنان الأسبوع المقبل لمواصلة جهود الوساطة في ملف ترسيم الحدود بين الدولتين.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الخميس عن "مصادر واسعة الاطلاع" قولها إن شينكر الذي تولى قبل عدة أشهر منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط خلفا لديفيد ساترفيلد، قدم موعد زيارته التي ستبدأ الاثنين المقبل.

وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسي الأمريكي سيلتقي الثلاثاء رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل أن يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء سعد الحريري، كما سبق أن حدد له لقاء في 12 سبتمبر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يلعب دورا مهما في مفاوضات ترسيم الحدود.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، ومقرها في لندن، أن السفارة الأمريكية أبلغت مسؤولين لبنانيين أن شينكر سيصل بيروت في 12 سبتمبر الحالي لاستكمال مهمة سلفه فيما يتعلق بالتوسط بين لبنان وإسرائيل في المفاوضات بينهما الخاصة بترسيم الحدود البحرية والبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة التي يواجهها شينكر، وهو دبلوماسي محنك يجيد اللغة العربية ويتنقل بين بيروت وتل أبيب في محاولة لتقريب وجهات نظر الطرفين، هي إقناع إسرائيل بالترسيم البحري والبري دفعة واحدة، ما يفترض تدخل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الموضوع لدفع إسرائيل إلى القبول بشروط لبنان.

ولفت المصدر إلى أن هذه المهمة تزداد تعقيدا في ظل المناخ السائد على خلفية إعلان السلطات اللبنانية عن انتهاك طائرات مسيرة إسرائيلية مجالها الجوي مؤخرا، علاوة على التصعيد الحدودي الأخير بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".

يذكر أن إسرائيل ولبنان يتنازعان على ترسيم الحدود البحرية منذ عقود، وزادت حدة النزاع بعد اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في منطقة شرقي المتوسط.

المصدر: وكالات