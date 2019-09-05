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أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين السوريين إذا لم تقدم المساعدات اللازمة

أخبار العالم العربي

أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين السوريين إذا لم تقدم المساعدات اللازمة
Reuters
اللاجئون السوريون في تركيا
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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين المتواجدين لدى بلاده للتوجه إلى الدول الأوروبية، في حال لم تقدم المساعدة الضرورية لتركيا لدعم اللاجئين.

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وقال أردوغان اليوم الخميس في أنقرة، "إنه في حال لم نحصل على دعم دولي كاف في مسألة اللاجئين فإننا سنفتح الطريق أمامهم باتجاه أوروبا".

وسبق لأردوغان أن انتقد في السابق تخلف الأوروبيين عن دعم تركيا ومساندتها في مواجهة تدفق اللاجئين، مؤكدا أن أنقرة أنفقت مليارات الدولارات على اللاجئين السوريين، فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 6 مليارات يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين، لكن أنقرة لم تتسلم سوى 2.5 مليار منها.

وفي السنوات الأخيرة، استقبلت تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ من سوريا. وتم بناء أكثر من 20 مخيما للاجئين في 10 مقاطعات تركية، وفيها توجد مدارس ويتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة، والغذاء. ومع ذلك، يعيش هناك فقط خمس هؤلاء اللاجئين، والباقي منتشرون في مدن مختلفة من البلاد.

المصدر: وكالات 

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