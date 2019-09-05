بدأت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، تحقيقا روتينيا في وفاة عبد الله مرسي، النجل الأصغر للرئيس المصري المعزول، الراحل محمد مرسي، عن 24 عاما.

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وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي، في تصريحات خاصة لـ RT إن العائلة لم تطلب فتح تحقيق في سبب الوفاة، بل إن النيابة العامة تجري تحقيقات روتينية في هذا الشأن، لافتا إلى أن الأسرة بانتظار تصريح الدفن، بعد صدور التقرير.

وكان محامي عائلة مرسي، أكد أمس الأربعاء لـ RT، أن وفاة عبد الله كانت طبيعية، مشيرا إلى عدم وجود أي شبهة حول وفاته، معربا عن أمل العائلة في أن يدفن في قريته.

وتوفي عبد الله مرسي بسبب سكتة قلبية مفاجئة، أثناء قيادته سيارته في القاهرة، مساء الأربعاء، حيث أصيب بتشنجات حادة وتوفي على الفور.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبد الله مرسي، حيث وجهت إليه تهم جنائية عدة. وتم إخلاء سبيله العام الماضي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وتوفي محمد مرسي، الذي تولى رئاسة مصر في 2012 - 2013، في السجن خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس" في يونيو الماضي.

المصدر: RT