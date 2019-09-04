لافروف: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن لكنها لا تصدر إلا إشارات سلبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن بصيغة مناسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكن هناك إشارات سلبية فقط تصدر من الجانب الأمريكي.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، حيث قال: "العلاقات بين (روسيا والولايات المتحدة) مقوضة إلى حد كبير. هذه العملية مستمرة.. لسوء الحظ، على الرغم من النوايا التي أكدها رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، إلا أنه لم يحدث شيء إيجابي عمليا".

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ووفقا له، فإن "ديناميكية العلاقات بين موسكو وواشنطن منخفضة إلى حد ما.. يواصل زملاؤنا الأمريكيون فرض عقوبات من جانب واحد، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم أي حجج، وهذا يتناقض مع التوجه الذي يقدمه الرئيس الأمريكي نفسه باستمرار".

في الوقت نفسه، أشار لافروف إلى أن موسكو "لا تهرول إلى صداقة أحد"، لكنها "مستعدة دائما لاستئناف العلاقات بالصيغة المريحة للولايات المتحدة في هذه المرحلة".

المصدر: نوفوستي