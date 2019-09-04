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محامي عائلة مرسي لـ RT: وفاة عبد الله طبيعية ونأمل أن يدفن في قريته

أخبار العالم العربي

محامي عائلة مرسي لـ RT: وفاة عبد الله طبيعية ونأمل أن يدفن في قريته
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أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في تصريحات خاصة لـ RT أن وفاة عبد الله النجل الأصغر لمرسي كانت طبيعية.

وأضاف عبد المقصود أن نجل مرسي شعر باضطراب وأزمة قلبية أثناء قيادته السيارة، وتوجه إلى مستشفى الواحة حيث توفي لاحقا.

وأكد محامي أسرة مرسي عدم وجود أي شبهة حول وفاته، مشيرا إلى أن الدفن سيكون غدا بعد التنسيق مع الأمن المصري، معربا عن أمل العائلة في أن يدفن في قريته.

ناصر حاتم

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