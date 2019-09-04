قاد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حملة نظافة بمنطقة الملاحة 1،2 بالغردقة برفقة الأنبا إيلاريون أسقف أبرشية البحر الأحمر للأقباط والشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر.

واستقبل أهالي منطقة الملاحة (2) محافظ البحر الأحمر بالترحيب والحفاوة، موجهين الشكر على هذا التطوير والذي نادى به سكان المنطقة لأكثر من عشرين عاما.

من جانبه أكد المحافظ أن هذا التطوير مرحلة هامة في خطة تطوير وتجميل مدينة الغردقة، مشيرا إلى أهمية المناطق القديمة بالغردقة لأنها تسطر تاريخ المدينة، كما أنها من أهم المناطق والمزارات السياحية بها.

وأسفرت الحملة عن "نظافة بعض الشوارع بعد تطوير المناطق القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى مع الحفاظ على تراثها وتاريخها، حيث تم رصف وتركيب البلدورات، وزراعة النخيل، لتصبح منطقة حضارية تليق بأهلها".

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وألا تقتصر الحملات على الشوارع والميادين الرئيسية، وإنما يجب أن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية.

يأتي ذلك في إطار استمرار خطة المحافظة التي تنفذها لاستعادة الشكل والصورة الحضارية للمحافظة تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

ناصر حاتم