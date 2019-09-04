وزارة الهجرة العراقية تنفي إعادتها نازحين لمناطقهم بشكل قسري

نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، إعادتها نازحين "قسرا" إلى مناطق سكناهم، فيما وصفت من تحدث عن "العودة القسرية"، بـ"الأصوات المغرضة".

وذكر وزير الهجرة نوفل موسى في بيان صحفي "منذ تسلمنا وزارة الهجرة والمهجرين بذلنا جهودا استثنائية لمتابعة شؤون النازحين ميدانيا وحاولنا تهيئة المناخات المتاحة لإعادتهم لديارهم وإنهاء معاناة المخيمات، ورغم التحديات الصعبة وظروف المناطق المنكوبة وحجم الأضرار والدمار الذي ألحقته الحرب مع داعش إلا أننا وفرنا ضمن الممكن الذي لا يرقى لطموحنا أقصى جهودنا من أجل الوقوف مع أهلنا النازحين".

وأضاف "تعالت أصوات بعضها عن حرص وحسن نية وبعضها تبدو مغرضة بضرورة عودة النازحين لمناطقهم المنكوبة، ولما عقدنا العزم على إعادتهم إلى مناطقهم وإنهاء معاناة المخيمات وتأكيدات رئيس الوزراء على ضرورة الوقوف مع النازحين فوجئنا بأصوات واتهامات على أن عودتهم قسرا إلى ديارهم بينما كان قرار العودة اختياريا وعن قناعة النازحين أنفسهم".

وتابع "من المفارقات كانوا يقولون لماذا لا تعيدون النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم ولما صممنا على إعادتهم بقناعتهم تعالت الأصوات لماذا تعيدونهم إلى ديارهم قسرا، ولكن مهما كانت هذه الصيحات المشبوهة فإن قرارنا بإعادتهم إلى ديارهم اختياريا جزء من مسؤوليتنا الوطنية والوزارية والإنسانية".

المصدر: RT