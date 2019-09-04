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الجيش التركي يسير دوريات بين نقاط مراقبته بـ"خفض التصعيد" شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش التركي يسير دوريات بين نقاط مراقبته بـ
Reuters OSMAN ORSAL
قوات تركية (صورة أرشيفية)
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سيّر الجيش التركي دوريات في نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وذلك بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران، في 14 فبراير الماضي في مدينة سوتشي الروسية.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد عبرت قافلة عسكرية تركية الأراضي الحدودية إلى سوريا ظهر الأربعاء، ووصلت إلى نقطة المراقبة رقم 7 في بلدة تل طوقان بريف إدلب.

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وبعد وصول القافلة إلى تل طوقان غادرتها واتجهت نحو نقطة المراقبة رقم 8 في قرية السرمان التابعة لمدينة معرة النعمان، حيث توقفت هناك.

ونشرت تركيا 12 نقطة مراقبة في منطقة خفض التصعيد بموجب تفاهمات "أستانا".

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

المصدر: الأناضول

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