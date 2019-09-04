صرح صالح مسلم، الرئيس المشترك للجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بسوريا، بأن أي جندي تركي لن يدخل المنطقة الآمنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة.

وقال مسلم خلال اجتماع مع العشائر العربية في منطقة تل أبيض بشمال سوريا، إن "قواتهم ستنسحب من المناطق الحدودية لمسافة 5 كيلومترات"، مضيفا أن "مجالسهم المحلية ستتولى حماية المنطقة وبسط الأمن فيها، ولن يدخل جندي تركي واحد إلى تلك المنطقة".

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وأضاف أن "الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لا يتعلق بإنشاء (المنطقة الآمنة)، بل هو بروتوكول يهدف لحماية المناطق الحدودية".

يذكر أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية – السورية، وأطلقتا عمل مركز عمليات مشترك لتنسيق الإجراءات ومراقبة الأوضاع فيها.

وكانت تركيا تهدد بشن عملية عسكرية ضد "وحدات الحماية الكردية" في حال عدم إقامة المنطقة الآمنة.

المصدر: وكالة "رووداو"