تمكن الجيش اللبناني، اليوم، من توقيف مواطن مصري من المطلوبين للعدالة، بشبهة التخطيط لشن هجمات إرهابية على مواقع أمنیة ودینیة وسیاحیة في لبنان.

وقال الجیش في بیان له، إن دورية تابعة للمخابرات العسكرية، أوقفت المواطن المصري فادي إبراھیم الملقب بـ "أبو خطاب" المصري، وذلك بالقرب من مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع في جنوب لبنان.

وأشار البيان، إلى أن الموقوف، يعتبر من أبرز "المطلوبين الإرهابيين"، وهو متهم بتشكيل خلية إرهابية تعمل لصالح تنظيم "داعش". وتمكن الأمن اللبناني، في وقت سابق، من القبض على معظم أفراد هذه الخلية.

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وأضاف البيان، أن هذه الخلية، خططت لاستھداف مراكز للجیش اللبناني وقتل العسكریین ومهاجمة بعض الأماكن الدینیة والسیاحیة في عدد من المناطق اللبنانیة.

وشارك الموقوف، في معارك ضد الجيش في طرابلس عام 2014 ضمن مجموعة الإرهابيين أسامة منصور وشادي المولوي. وغادر مخيم عين الحلوة في سبتمبر عام 2017، حيث قام ببث فيديو يوثق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم المذكور في فبراير 2018 معاودا نشاطه الإرهابي في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وباشر القضاء اللبناني المختص، التحقيق مع "أبو خطاب" المصري.

المصدر: صحيفة الديار+ كونا