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تأجيل محاكمة لبناني متهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية

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تأجيل محاكمة لبناني متهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية
Reuters
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قررت المحكمة العسكرية اللبنانية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، تأجيل الجلسة الأخيرة من محاكمة الموقوف عامر الخياط، إلى 18 سبتمبر الحالي.

وعامر خياط، متهم مع أشقائه الموجودين في أستراليا: خالد الخياط ومحمود الخياط ومحمد الخياط، وشقيقه طارق الخياط الموجود في سوريا (ويقاتل إلى جانب تنظيم داعش)، بجرائم "الانتماء إلى التنظيم الإرهابي، والاشتراك في ما بينهم على التحضير لعمل إرهابي يهدف إلى تفجير طائرة ركاب إماراتية بعد إقلاعها فوق مدينة سيدني الأسترالية، وذلك بواسطة عبوتين ناسفتين تم تحضيرهما لهذه الغاية، ووضعهما مع عامر الذي استقل هذه الطائرة متوجها إلى لبنان، إلا أنه وبسبب الوزن الزائد لحقيبة اليد التي كانت تحوي العبوتين، تم إفشال العملية التي كانت ستودي بحياة جميع ركاب الطائرة، إلا أن الجريمة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة المتهمين".

بعد ظهر اليوم، انعقدت الجلسة التي كانت مخصصة، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة العسكرية، ومرافعة وكيلة الدفاع عن خياط المحامية جوسلين الراعي، لكن ممثل النيابة العامة أعلن أنه غير جاهز للمرافعة، فتقرر إرجاء الجلسة إلى 18 الشهر الحالي.

وتلا العميد عبد الله، الجوابين الواردين من مخابرات الجيش اللبناني وأمن الدولة، ردا على كتابين موجهين إليهما من رئاسة المحكمة، ويفيدان بأنهما لا يملكان أي معلومات عن الموقوف عامر الخياط، وأن "المحكمة وجهت كتابا مماثلا إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت بهذا الخصوص، لكن لم يصله أي جواب حوله بعد".

المصدر: nna-leb.gov

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