تستعد وكالة التعاون والتنسيق الحكومية التركية "تيكا" لتأهيل الجسر الرابع فوق نهر دجلة الذي يربط بين الساحلين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل العراقية.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بتأهيل الجسر الذي تعرض للدمار خلال سنوات الحرب ضد تنظيم "داعش"، بغية تسهيل النقل بين شطري دجلة في المدينة. وذلك بناء على توجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الخصوص.

وتنفذ الوكالة التركية مشاريع إصلاحية أخرى في العراق، حيث تواصل أعمال ترميم مجمع "الشيخ عبد القادر الجيلاني" في بغداد، بعد أن انتهت من إعداد مشروع مجمع "الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان" الواقع بالعاصمة أيضا، إضافة إلى مواصلتها ترميم سوق "قيصرية" التاريخية وسط مدينة كركوك بإقليم كردستان العراق.

وافتتح مقر للوكالة في السفارة التركية ببغداد في أبريل 2018. وقالت وكالة "الأناضول" التركية وقتذاك إن "تيكا" تهدف إلى "مد يد العون إلى المحتاجين العراقيين في كل أنحاء البلاد".

وكانت "تيكا" أول مؤسسة إغاثية تدخل مدينة تلعفر بمحافظة بنينوى العراقية عقب طرد "داعش" منها صيف 2018.

المصدر: الأناضول