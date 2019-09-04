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الإفتاء المصرية: ضرب الجسد وإسالة الدماء في عاشوراء بدعة مذمومة

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الإفتاء المصرية: ضرب الجسد وإسالة الدماء في عاشوراء بدعة مذمومة
دار الإفتاء المصرية
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أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بمناسبة يوم عاشوراء، قالت فيها إن ما يحدث من مظاهر لم ترد في الشرع في يوم عاشوراء، كضرب الجسد وإسالة الدم من البعض، بدعة مذمومة.

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وأشارت الدار في بيان لها على "فيسبوك" إلى أن ضرب الجسد وإسالة الدماء بحجة أن سيدنا الحسين رضي الله عنه قتل وآل بيته رضي الله عنهم جميعا وعليهم السلام في هذا اليوم، فهو بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها.

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّى الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، ولذلك يعده الشيعة يوم عزاء وحزن.

المصدر: RT

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