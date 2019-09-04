تفاصيل مثيرة بعد خطف أردني وتدخل الأمن المصري لتحريره

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر، في تحرير مواطن أردني بعد اختطافه من قبل شخص أردني آخر وعاملين مصريين.

وورد بلاغ للشرطة المصرية بأن سفير الأردن تلقى اتصالا من شخص يطلب منه المساعدة بعد اختطاف شقيقه من قبل مجهولين، واحتجازه بمزرعة دواجن لوجود خلافات مالية وطلبهم مبلغ 100 ألف دولار مقابل إطلاق صراحه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر، أن وراء ارتكاب الواقعة مواطن أردني مع اثنين من المصريين، حيث تم استهداف المزرعة المشار إليها، وتمكنت من ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر الأول باستدراج المجنى عليه إلى المزرعة واحتجازه بمعرفة الثاني والثالث بسبب خلافات مالية قدرها 300 ألف دينار أردني، وأقر الثاني والثالث باشتراكهما في الواقعة مقابل حصول كل منهما على مبلغ 50 ألف جنيه.

المصدر: RT