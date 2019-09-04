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الأمن المصري يخلي سبيل مذيع التلفزيون مدحت عيسى

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يخلي سبيل مذيع التلفزيون مدحت عيسى
Reuters
الأمن المصري
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قال المركز القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، إن الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتلفزيون المصري تم الإفراج عنه فعليا بعد إجراءات إخلاء سبيله في ساعة متأخرة من مساء أمس.

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وجاء الإفراج عن المذيع بعد رفض غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الإعلامي بكفالة قدرها 20 ألف جنيه والصادر من قاضي المعارضات.

وكان عيسي قد ألقي القبض عليه من منزله الثلاثاء الماضي، وتم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، دون إطلاع المحامين على الاتهامات الموجهة إليه، أو معرفة مكان نظر تجديد قرار الحبس.

المصدر: RT

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