 نائب عن المعارضة العراقية يشرح لـRT كيفية تشكيل حكومة "الظل"

قال النائب عن تيار الحكمة المعارض في العراق، سالم الطفيلي، اليوم الأربعاء، إن تياره سيعلن بعد أسابيع تشكيله حكومة "الظل" التي أعلن عنها زعيم التيار عمار الحكيم قبل أسابيع.

وأوضح لـRT أن "حكومة الظل هي التشكيل الثاني للحكومة الحالية، وتشكل من قبل جبهة المعارضة، التي تتكون من عدة جبهات وليس تيار الحكمة فقط".

وأضاف أن "هدف حكومة الظل هو اختيار وزراء، عملهم مراقبة الوزراء الحاليين في حكومة عادل عبد المهدي ومدى تطبيقهم للبرنامج الحكومي، وكذلك تقديم البرامج البديلة".

وأشار إلى أن "وزراء الظل سيقدمون تقارير أسبوعية عن الوزارات التي يراقبونها، ويكونون بدلاء جاهزين للوزراء الحاليين، إذا ما تمت إقالة أي منهم أو سحب اليد عنهم".

المصدر: RT