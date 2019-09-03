إسبانيا: تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، عن تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عن طريق البحر إلى إسبانيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

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وسجلت بيانات الوزارة تراجعا مهما قدر بـ 2.45 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ كشفت أرقام الوزارة أن 15 ألفا و683 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين، مقابل 28 ألفا و642 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وفيما يتعلق بعدد القوارب التي وصلت إلى السواحل الإسبانية خلال الفترة ذاتها، أكدت الوزارة أنها بلغت 620 قاربا مقابل 1168 قاربا.

وأشار بيان للوزارة إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، تراجع بنسبة 8.20 في المائة، حيث لم يتجاوز عددهم 3624 مهاجرا مقابل 4575 خلال الفترة ذاتها السنة الماضية.

المصدر: هسبريس