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شاهد.. افتتاح أول مدرسة لتعليم صناعة الذهب والحلي في مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

شاهد.. افتتاح أول مدرسة لتعليم صناعة الذهب والحلي في مصر (فيديو)
Reuters Michael Buholze
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افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، اليوم الثلاثاء، أول مدرسة مصرية لصناعة الحلي والمجوهرات في البلاد.

وووقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون، اليوم، مع شركة "إيجيبت جولد" لافتتاح المدرسة للحلي والمجوهرات، بحضور وزير التربية والتعليم.

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يذكر أن وزارة التربية والتعليم في مصر كرست اهتماما كبيرا مؤخرا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعمل على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة

وتهدف الوزارة من ذلك إلى توفير فرص تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب، وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا.

ناصر حاتم

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