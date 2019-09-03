أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يجرون مشاورات غير رسمية حول المقترح الروسي بشأن الأمن في منطقة الخليج.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن في الشهر الجاري: "ناقشنا هذا الموضوع بشكل غير رسمي مع الزملاء في مجلس الأمن الدولي".

وتابع قائلا: "نتحدث منذ فترة طويلة حول أنه من المستحيل الاستغناء عن مسلك مشترك إزاء الأمن في منطقة الخليج، ونحن سنتوصل إليه عاجلا أم آجلا. ومن المحبذ أن يحدث ذلك قريبا".

وأضاف: "نحن لا نتوقع طبعا إنشاء هذه الآلية اليوم، لكن هذا الاقتراح يستحق دراسة جدية، وأعتقد أن الكثير من اللاعبين في المنطقة وخارجها أخذوا هذه المبادرة على محمل الجد".

وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تقبل هذه المبادرة فورا، لكنه على قناعة بأن روسيا ستتمكن من طرحها على المناقشة.

وكانت الخارجية الروسية قد قدمت يوم 23 يوليو الماضي "مفهوم الأمن الجماعي" في منطقة الخليج، الذي ينص على تشكيل فريق للتحضير لعقد مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في منطقة الخليج وإنشاء منظمة خاصة بالأمن والتعاون في المنطقة في وقت لاحق.

كما اقترحت موسكو إقامة مناطق منزوعة السلاح في المنطقة والتخلي عن تواجد قوات تابعة للدول من خارج المنطقة وإقامة خطوط اتصال "ساخنة" بين العسكريين.

المصدر: تاس