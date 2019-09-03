أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث لقناة RT أن طهران مستعدة للحوار مع السعودية حول أمن المنطقة، داعيا الرياض لعدم المشاركة في تحالفات ضد إيران.

وقال ظريف ردا على سؤال حول مبادرة طهران لعقد اتفاق عدم الاعتداء مع الرياض، إن "مقترحنا بشأن اتفاق عدم الاعتداء على الطاولة لجميع جيراننا في منطقة الخليج، بمن فيهم السعودية... وليست لدينا أي مشكلة على الإطلاق في ما يخص مناقشة قضايا الأمن في المنطقة مع السعوديين".

وردا على طلب الكشف عن بعض تفاصيل المقترح، قال ظريف إن هذا الاتفاق "سيشمل أي تحالفات معادية لبعضنا البعض. وهذا يعني أن السعودية يجب ألا تكون ضمن أي تحالف ضد إيران، ولن تكون إيران ضمن أي تحالف ضد السعودية، ولن نقوم بأي إجراءات عدائية ضد السعودية، وعليها ألا تتخذها ضدنا".

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وتابع: "عليهم ألا يدعموا أي تنظيمات إرهابية، وهم للأسف يدعمون الكثير منها إضافة إلى منظمات انفصالية".

وشدد على أن "علينا أن نحل المشاكل بشكل سلمي وأن نحاول مساعدة بعضنا البعض في تسوية قضايا المنطقة. واقترحنا على السعودية قبل 6 سنوات أن نحل القضية السورية سلميا، وقبل 4 سنوات اقترحنا حل القضية في اليمن سياسيا، ولكنهم للأسف يعتمدون كليا على الولايات المتحدة، ويعتقدون بأنهم قادرون على خوض حروبهم ضد إيران حتى الجندي الأمريكي الأخير. وهذا لن يعمل".

وأعرب الوزير الإيراني عن قناعته بأن دول المنطقة لن تتمكن من "شراء الأمن" من الخارج، وفي نهاية المطاف ستضطر للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: RT