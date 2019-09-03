التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة"، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، باتجاه السعودية.

فيما أعلن متحدث باسم قوات الجماعة تنفيذ "سلاح الجو المسير عدة هجمات بعدد من طائرات (قاصف2K)" على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث إن عملية "سلاح الجو المسير" استهدفت مواقع عسكرية هامة في قاعدة الملك خالد الجوية، مؤكدا أنها أصابت أهدافها "بدقه عالية".

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: عملية #سلاح_الجو_المسير استهدفت مواقع عسكرية هامة في قاعدة الملك خالد الجوية بـ #خميس_مشيط وقد أصابت أهدافها بدقه عالية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 3, 2019

وأضاف أن العملية "ضد قاعدة الملك خالد الجوية تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني".

المصدر: RT