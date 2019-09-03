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التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
المسيرة
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة"، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، باتجاه السعودية.

فيما أعلن متحدث باسم قوات الجماعة تنفيذ "سلاح الجو المسير عدة هجمات بعدد من  طائرات (قاصف2K)" على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث إن عملية "سلاح الجو المسير" استهدفت مواقع عسكرية هامة في قاعدة الملك خالد الجوية، مؤكدا أنها أصابت أهدافها "بدقه عالية".

وأضاف أن العملية "ضد قاعدة الملك خالد الجوية تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني".

المصدر: RT

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