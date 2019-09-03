عادت شجرة القرم (المانغروف)، بعد غياب دام أكثر من 70 عاما، إلى سواحل الكويت، لتزين شواطئ هذه الدولة.

وكانت هذه الشجيرات، موجودة على الساحل الكويتي، في فترة الأربعینیات من القرن الماضي، وبالذات في منطقتي الخویسات وكاظمة، ولكنها اختفت بسبب القطع الجائر لها.

وبفضل مشروع مشترك بین معھد الكویت للأبحاث العلمیة، والھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة، ومؤسسة الكویت للتقدم العلمي، عادت هذه الشجرة إلى ساحل منطقة الشویخ القریب من المستشفیات وذلك بعد انقراضها بسبب قطعها للاستخدام كحطب.

وتعد شجرة القرم من أقوى الأشجار التي تتحمل الملوحة العالیة، إضافة إلى أنھا تشكل بیئة صالحة لنمو وتكاثر العدید من الكائنات الحیة البحریة والطیور، كما أنھا من أفضل المصدات لحمایة الشاطئ من التآكل وإنتاج الأوكسجین.

القُرم أو الشورى (باللاتينية: Avicennia)، هو جنس من نباتات الأيكة الشاطئية التي تعيش على الماء المالح، وهو من الفصيلة الأقنتية. يوجد منه عدة أنواع ويكثر على شواطئ جنوب شرق آسيا، كما يوجد في منطقة الخليج العربي.

المصدر: وكالة كونا