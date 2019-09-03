دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغارات التي نفذها طيران التحالف الدولي على محافظة إدلب السورية، مؤكدا أن المدينة تتلاشى "رويدا رويدا" بسبب العمليات العسكرية هناك.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي جمعه برئيس وزراء التشيك أندري بابيس في أنقرة، إن "منطقة إدلب تتلاشى بسبب العمليات العسكرية والمنطقة الآمنة فيها مجرد اسم".

#عاجل | #أردوغان: #إدلب تتعرض للتدمير رويدا رويدا فكما دمرت حلب وسويت بالأرض فإن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه وبنفس الطريقة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 3, 2019

وأضاف، "لسنا بوارد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابكم لكن كم سنكون سعداء لو نستطيع المساعدة في إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا وننجح في ذلك".

من جهته، قال الرئيس التشيكي بابيس، إن "مقترح الرئيس التركي أردوغان جيد جدا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، وتركيا لا تطالب بإرسال المال بل تقول يجب بناء المدارس والمستشفيات هناك".

#عاجل | رئيس الوزراء التشيكي حول #المنطقة_الآمنة: مقترح الرئيس أردوغان للحل جيد جدا و #تركيا لا تطلب إرسال المال بل تقول يجب بناء المنازل والمدارس هناك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 3, 2019

وشن التحالف الدولي غارات على مواقع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في شمال إدلب أسفرت عن وقوع عشرات القتلى بينهم قياديون.

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أكدت في بيان أصدره المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM، إيرل براون، أن العملية "استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

ووصل رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية (غير محددة المدة)، وكان على رأس مستقبليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: الأناضول