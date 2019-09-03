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أردوغان يندد بقصف التحالف الدولي لإدلب السورية

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أردوغان يندد بقصف التحالف الدولي لإدلب السورية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل ضيفه رئيس وزراء التشيك أندري بابيس
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دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغارات التي نفذها طيران التحالف الدولي على محافظة إدلب السورية، مؤكدا أن المدينة تتلاشى "رويدا رويدا" بسبب العمليات العسكرية هناك.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي جمعه برئيس وزراء التشيك أندري بابيس في أنقرة، إن "منطقة إدلب تتلاشى بسبب العمليات العسكرية والمنطقة الآمنة فيها مجرد اسم".

وأضاف، "لسنا بوارد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابكم لكن كم سنكون سعداء لو نستطيع المساعدة في إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا وننجح في ذلك".

من جهته، قال الرئيس التشيكي بابيس، إن "مقترح الرئيس التركي أردوغان جيد جدا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، وتركيا لا تطالب بإرسال المال بل تقول يجب بناء المدارس والمستشفيات هناك".

وشن التحالف الدولي غارات على مواقع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في شمال إدلب أسفرت عن وقوع عشرات القتلى بينهم قياديون.

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أكدت في بيان أصدره المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM، إيرل براون، أن العملية "استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

ووصل رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية (غير محددة المدة)، وكان على رأس مستقبليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: الأناضول

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