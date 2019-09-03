حريق مروع يلتهم أنابيب لنقل الغاز في مدينة آسفي المغربية

شهد مجمع "المركب الشريف للفوسفات" بمدينة آسفي في المغرب، اليوم، حالة استنفار وصفت بالكبيرة، إثر اندلاع حريق بمجموعة من الأنابيب داخل إحدى ورش المجمع.

وذكرت مصادر مطلعة، أن النيران شبت في أنابيب مخصصة لنقل الغاز، فيما تصاعد دخان كثيف في سماء مدينة آسفي، في الوقت الذي وصلت فيه فرق الإطفاء التابعة للمجمع الشريف للفوسفات، إلى مكان الحادث، من أجل السيطرة على الحريق.

نيران حريق تلتهم أنابيب لنقل الغاز في مدينة آسفي https://t.co/ErT0yeRn8m#حوادث — Hespress هسبريس (@hespress) 3 сентября 2019 г.

وأكدت المصادر ذاتها عدم وقوع أي خسائر بشرية ضمن العاملين في ورشات المجمع الشريف للفوسفات، وتجري حاليا، عملية جرد لتحديد الخسائر المادية.

و"المركب الشريف للفوسفات" Office Chérifien des Phosphates، هو مجموعة شركات مغربية، متخصصة في استخراج وإنتاج وبيع الفوسفات ومشتقاته. تعتبر المجموعة من الشركات الرائدة على المستوى العالمي في سوق الفوسفات والمنتجات المشتقة منه.

المصدر: hespress