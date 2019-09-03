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التحالف الدولي ضد "داعش": التنظيم يعيد تشكيل صفوفه وبات يشكل عائقا أمام عودة النازحين

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي ضد
Reuters Rodi Said
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أكد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" أن خلايا التنظيم بدأت مجددا بإعادة تنظيم صفوفها، وقامت بعمليات في عدد من المناطق العراقية.

وقال قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بول لاكاميرا خلال لقائه في أربيل اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إن "تلك الخلايا لا تزال تمثل خطرا جديا في هذه المناطق، وتشكل عائقا أمام عودة النازحين إلى ديارهم"، مشيرا إلى "أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة خطر تنظيم داعش".

بدوره، قال بارزاني إنه "لا تزال العوامل التي أدت إلى ظهور داعش قائمة، لذلك نرى أن تنظيم داعش بدأ بتنفيذ نشاطات إرهابية في عدد من المناطق، مما يشكل تهديدا جديا لسكانها"، مشيرا إلى أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة".

كما شدد بارزاني على أن "تحقيق الأمن في العراق سينعكس إيجابا على استقرار المنطقة برمتها".

المصدر: سبوتنيك

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