أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، للجهات ذات العلاقة، بدراسة المسائل المتعلقة بتوسيع استخدام التطبيب عن بعد لمساعدة القوات الروسية في سوريا.

وذكر شويغو، أن ذلك سيساعد أيضا، في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى السكان هناك.

وقال الوزير خلال اجتماع في موسكو اليوم الثلاثاء: "يجب أن تكون لدينا هناك (في سوريا) علاقة وثيقة ومكثفة، في مجال التطبيب عن بعد، مع الأكاديمية الطبية العسكرية في بطرسبورغ. يجب أن يتم ذلك، كما هو الحال في منطقة القطب الشمالي. يجب أن تعمل هذه المنظومة بشكل مثالي، حتى نتمكن من استخدامها في أي وقت وفي مختلف الظروف".

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وشدد شويغو، على ضرورة تحديد مستوى ونوعية المختصين، الذين يجب أن يتواجدوا هناك بشكل دائم إذا تطلبت الظروف ذلك.

وخلال الاجتماع، ذكر شويغو، أن وزارته تركز في سوريا على حماية البنى التحتية في قاعدتي حميميم وطرطوس والحفاظ على جهوزية الأسلحة والمعدات الروسية فيهما.

وتطرق الوزير كذلك، إلى موضوع توفير المواد والسلع المختلفة، وضبط أسعارها في المتاجر العسكرية "فوينتورغ،" وتوفير الخدمات على أراضي القواعد الروسية في سوريا. وقال: "من المهم جدا أن تتوفر في هذه القواعد مقاصف ومقاهي خاصة بها، وكذلك متاجر، وأن تتاح للمتواجدين هناك، الفرصة لشراء كل ما يحتاجونه.

المصدر: تاس