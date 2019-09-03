مصدر أمني عراقي لـRT: مقتل أمريكي في الموصل أثناء تفكيكه عبوة ناسفة

أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، عن مقتل أمريكي في مدينة الموصل، شمالي العراق، أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق في ناحية القيارة بالمدينة.

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وذكرت الشرطة ومصادر أمنية، أن "الأمريكي القتيل، واسمه براون دون كان ضمن فريق تابع للمؤسسة السويسرية لنزع الألغام، وكان يعمل على إزالة مخلفات الحرب لتنظيم داعش في قرية بالقرب من القيارة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي مدينة الموصل".

وأشارت معلومات أولية عن الحادث، إلى أن "العامل كان يحاول إبطال مفعول جسم غير منفجر، لكنه انفجر فجأة وقتل العامل على الفور".

وأعلن العراق في ديسمبر عام 2017، النصر على تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر في وقت ما على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية.

وقالت الأمم المتحدة في فبراير 2018، إن "الأمر قد يستغرق عدة سنوات لتطهير الموصل من مخاطر مثل العبوات الناسفة بدائية الصنع التي خلفها مقاتلو التنظيم وراءهم أثناء الانسحاب".

المصدر: RT