 
مباشر
عاجل
ظريف: سنبني مستقبلنا مع الاتفاق النووي أو بدونه لدينا الكثير من الخيارات

الحشد الشعبي في العراق يعثر على مخزن للعبوات الناسفة شمالي الرمادي

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي في العراق يعثر على مخزن للعبوات الناسفة شمالي الرمادي
facebook.com/teammediawar
الجيش العراقي والحشد الشعبي يطلقان عملية أمنية لتعقب داعش في الأنبار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mco5

عثرت قوات الحشد الشعبي العراقي، على مخزن من العبوات الناسفة أثناء عملية أمنية أطلقتها لتعقب خلايا "داعش" في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي.

وجاء في بيان للحشد، أن "قوة من الفوج الثاني التابع لحشد البغدادي، عثرت أثناء العملية الأمنية التي انطلقت الثلاثاء لتعقب خلايا داعش في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي على مخزن للعبوات الناسفة في أحد البساتين التابعة لقرية الوضاحية".

وأضاف، أن "العملية ما تزال مستمرة لتحقيق أهدافها في التخلص من التنظيم الإرهابي ومخلفاته".

وأطلق الحشد الشعبي والجيش العراقيين، الثلاثاء، عملية أمنية من أربعة محاور لتعقب خلايا داعش في محيط مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غربي العراق.

المصدر: الموقع الرسمي للحشد الشعبي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عدد "اللايكات" قد يختفي من فيسبوك.. ما علاقة الإدمان بهذا القرار؟!