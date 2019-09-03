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إخلاء سبيل سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان

أخبار العالم العربي

إخلاء سبيل سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الأمن المصري
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قررت محكمة شمال القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان، بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامها بالظهور في فيديو خادش للحياء مع مخرج شهير.

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وقامت الشرطة المصرية بالقبض على سيدة الأعمال المعروفة منى الغضبان، بداية العام الجاري للتحقيق معها بعد تسريب فيديو إباحي لها مع المخرج المشهور.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمة التي أقرت بصحة الفيديوهات، وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة المخرج الشهير الذي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجا عرفيا عام 2010.

وتسببت تسريبات الفيديوهات الجنسية وقت ظهورها بمصر، في ضجة كبيرة بعد تسريب فيديو إباحي للمخرج ذاته مع فنانتين مصريتين.

المصدر: RT

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