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البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

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البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء
Reuters
مهاجرون قبالة سواحل ليبيا- أرشيف
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تمكنت البحرية الليبية، من إنقاذ قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا على متنه 108 مهاجرين غير شرعيين.

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وأشار  بيان المكتب الإعلامي للثقافية البحرية، إلى أن دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية، القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية، تمكنت من إنقاذ قارب مطاطي على بعد نحو 17 ميلا شمال صبراتة، على متنه 108 مهاجرين، بينهم 88 رجلا، و13 امرأة، و7 أطفال.

وأوضح البيان أن جنسيات المهاجرين غير الشرعيين، ضمت: 8 من إريتريا، 3 من إثيوبيا، 21 من السودان، 3 من بوركينا فاسو، 3 من الصومال، 3 من غانا، 16 من ساحل العاج، 20 من غامبيا، 6 من مالي، 3 من غينيا، 3 من الكاميرون، 3 سوريين، 8 من بنين، 2 من مصر، 2 من ليبيريا، 3 من دولة توغو، مهاجرا واحدا من النيجر ومهاجرا واحدا من سيراليون.

ولفت البيان إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة لحرس السواحل، وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

المصدر: وكالات

 

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