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الجيش العراقي والحشد الشعبي يُطلقان حملة أمنية جديدة في الأنبار

أخبار العالم العربي

الجيش العراقي والحشد الشعبي يُطلقان حملة أمنية جديدة في الأنبار
Reuters
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أطلق الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية من أربعة محاور لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في جزيرة البغدادي شمالي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

وذكر بيان للحشد الشعبي أن "قطعات من قيادة حشد الأنبار وعمليات الجزيرة والفرقة السابعة وأفواج قيادة شرطة الأنبار بإسناد جوي من قبل طيران الجيش العراقي شرعوا بعملية أمنية لتفتيش جزيرة البغدادي وصولا إلى بحيرة الثرثار شمال مدينة الرمادي".
وأضاف أن "العملية انطلقت من أربعة محاور، بدءا من الجزيرة وصولا إلى بحيرة الثرثار لتعقب خلايا داعش وتأمين المناطق المستهدفة شمال الرمادي".

المصدر: RT

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