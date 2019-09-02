 
مباشر

الكويت تعلن موقفها الرسمي من عملية "حزب الله" اللبناني ضد الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

الكويت تعلن موقفها الرسمي من عملية
AFP Yasser Al-Zayyat
أبراج الكويت - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcjn

أكد مجلس الوزراء الكويتي، إدانته واستنكاره للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا.

إقرأ المزيد
الهدوء يعود إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد تصعيد جديد
الهدوء يعود إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد تصعيد جديد

وأعرب المجلس في بيان "عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا".

وأضاف: "أكد المجلس وقوف الكويت إلى جانب دولة لبنان الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها".

يذكر أن "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي تبادلا إطلاق الصواريخ على المناطق الحدودية بين البلدين، عقب أسبوع من التوتر شهدته المنطقة، بعد استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه "هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية العاصمة بيروت"، وتعهد الحزب بالرد.

المصدر: الراي الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في إطار تعاون عسكري.. قاذفة صواريخ روسية ترسو في ميناء الجزائر